'A JE TO ILI?' Most od 6 metara grade pola godine: 'Da se nas 10 našlo iz sela, riješili bi ga za 2 tjedna'

Bez mosta ljudi moraju kružiti 40 kilometara da bi došli do svojih njiva, šuma i vikendica. Čak ni do nogometnog igrališta ne mogu pa ne dolaze na treninge i utakmice. Izvođač radova pojašnjava da je bilo predviđeno da se most obnavlja, ali je bio toliko dotrajao da su ga morali srušiti. A onda je nastao i problem jer nema građevinskog materijala