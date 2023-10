AKCIJA U SLAVONIJI Na sud u Osijeku dovedena tri navijača: 'Dvojica kažnjena s 30 dana zatvora. Godinu dana ne smiju na utakmice reprezentacije'

Ivana Ivanda Rožić prati slučaj uhićenih navijača iz Osijeka i uživo se uključila u RTL Danas. Jesu li svi ispitani i kakva im kazna prijeti? "Nisu svi ispitani. Sve ovo traje poprilično dugo i sporo jer su na sudu samo dvije sutkinje s obzirom na to da je nedjelja. Što se tiče prekršajnog suda, dosad su dovedene samo tri osobe. Dvije osobe kažnjene su s 30 dana zatvora, godinu dana ne smiju na utakmice reprezentacije u Hrvatskoj ni na utakmice na kojima je reprezentacija u inozemstva. Morat će se javljati policiji. S druge strane, mogu se žaliti na kaznu i tek kada bude pravomoćna, onda će krenuti u izvršenje. Ako je Visoki prekršajni sud potvrdi - ići će u zatvor. Plan je da ih ispitaju koliko mogu tijekom večerašnjih sati jer rokovi ističu. Uhićenja su počela negdje oko 9-10 ujutro što znači da do ponoći imaju rok da sud donese odluku. Naravno, rokovi se mogu produžiti. Sasvim sigurno će to biti potrebno jer se neki od osumnjičenih i dalje se nalaze u Policijskoj upravi osječko-baranjskoj."