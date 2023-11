'PLENKOVIĆU SVE JAVLJENO' 'Nadam se da će Banožić biti nevin i oslobođen. On je potpuno potkapacitiran, nikad nije smio postati ministar'

'On nikad nije smio postati ministar. On je potpuno potkapacitiran, nije materijal za ministra. Ali, on je državni ministar i kao državni ministar ima jednu od ključnih uloga da bude lutka trbuhozborca koji se zove Plenković. Nije jedini. Imate i Grlić Radmana. Samo su tri koja imaju direktnu ovisnost i komunikaciju s Predsjednikom države', poručio je Čačić u Direktu