ČEKAJU SE REZULTATI DNK-A Navijači bi u Grčkoj mogli ostati mjesecima? Reporterka RTL-a: 'Malenica apelira na sigurnost u zatvoru'

'Prikupljanje DNK dokaza počinje tek sada i to bi moglo potrajati nekoliko tjedana ili mjeseci. Sve to vrijeme oni kojima je određen pritvor bit će u grčkim zatvorima. Odvjetnik je rekao da neće ulagati žalbu dok god ne bude sav taj dokazni materijal gotov. Kada vidi pojedinačno za svakoga tražit će puštanje iz pritvora. Inače ovdje u Grčkoj pritvor traje do početka suđenja, ali najdulje 18 mjeseci', poručila je RTL-ova reporterka