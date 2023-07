NOVI BOLESNIK U EUROPI Njemačka se razboljela: Prihodi stagniraju, kamatne stope rastu, država je u recesiji. Može li se zaraziti i Hrvatska?

Motor Europe se pokvario. Europa ima novog bolesnika, zdravlje ekonomije naglo se pogoršalo, nema znakova oporavka. Zabrinuto tako ovih dana mediji od Forbesa do Jutarnjeg lista pišu o Njemačkoj. Najmoćnija europska ekonomija u ovom trenutku to nije - nagriza ih recesija, rastu cijene. Već znamo da je 10 posto Nijemaca manje došlo na Jadran. Was is passiert