pravosuđe u blokadi O sastanku s Malenicom: 'Naš zahtjev da plaće porastu za 400 eura smatra nerealnim. Neka kaže što je onda realno'

Prošlog tjedna Vlada je donijela odluku o povećanju plaća za 100, 80 i 60 eura za određene platne razrede, ponudila je to sindikatima, no to nisu prihvatili. Glavna zamjerka je da time nisu obuhvaćeni svi, a i iznosi su znatno manji od traženih 400 eura