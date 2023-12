HOROR TRAJE 30 GODINA Ovo nije neka rijeka daleko u Aziji, ova ekokatastrofa je u susjedstvu na Drini: Tu ima od od boca do kućanskih aparata

Rijeka Drina postala je odlagalište smeća. Tone otpada koje se bacaju u neuređena odlagališta ili vodotokove rijeka skupljaju se na Drinskom jezeru na kojem se nalazi višegradska elektrana. Zabrinjavajuće snimke prikazuju plastične boce, rabljene automobilske gume, kućanskih parata i drugog smeća. Otpad čiste zaposlenici HE Višegrad koji se u Drinu slijeva iz nekoliko općina. No, ovo nije novonastali problem, već on datira od samog početka rada hidroelektrane, prije otprilike 30 godina. Otpad koji se tamo skuplja dolazi Limom iz Srbije i Drinom iz Crne Gore. Prije desetak godina kupljeno je multifunkcionalno vozilo za njegovo izvlačenje, ali lokalna zajednica to ne može sama riješiti. Prethodno, prije pandemije COVID-19, održano je nekoliko sastanaka kako bi se pronašla rješenja. Prvo u Višegradu, a zatim u Crnoj Gori. Međutim, nijedan nije dao rezultate. Rezultate bi moglo dati regionalno odlagalište otpada, no ono zahtjeva velika financijska sredstva koje Višegrad ne može pokriti