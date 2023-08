BROJKE KAŽU JEDNO, A STVARNOST... Padaju rekordi, a gdje su turisti? Nema tipičnih gužvi, direktor HTZ-a poslao poruku onima koji su napuhali cijene

U Hrvatskoj je od siječnja do kraja srpnja prema podacima sustava eVisitor ostvareno više od 11 i pol milijuna dolazaka, što je u odnosu na isto razdoblje prošle godine rast od 10 posto. Samo u proteklom mjesecu zabilježeno je 4,8 milijuna dolazaka što je porast od 3 posto u odnosu na isto razdoblje lani. Je li sve tako blistavo kako zvuči na prvu provjerila je RTL-ova reporterka Maja Brkljača koja je istaknula da su nakon odličnih lanjskih rezultata mnogi povećali apetite, nerealno povisili cijene i time sigurno otjerali dio gostiju. Razgovarala je s direktorom Hrvatske turističke zajednice Kristjanom Staničićem koji je prokomentirao najnovije turističke brojke. Iako je Hrvatska u plusu, istaknuo je da uvijek može bolje. "Ali, možemo biti zadovoljni s dosadašnjim rezultatima. Kada to multipliciramo s cijenama, vjerujem da će to biti dobra turistička godina", istaknuo je. Osvrnuo se i na cijene te poručio da je Hrvatska konkurentna turistička zemlja. Ipak, istaknuo je da kod njihova formiranja treba biti pametan. "Moramo biti umjereni i igrati utakmicu na duge staze. Apeliram na one koji su izašli iz okvira da budu razboriti i mudri jer turistička utakmica će se igrati i sljedeće i narednih godina", poručio je.