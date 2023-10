RAZLIKE JASNE Počela berba maruna! Mnogi ih miješaju s kestenom, ali ovih plodova nema nigdje osim na malom području u Hrvatskoj

Često ih miješaju s kestenima, no razlike su ipak jasne. Maruni rastu isključivo na potezu od Mošćeničke Drage do Veprinca i oduvijek su bili visoko cijenjeni. Nekad ga je, kažu starosjedioci tamo bilo i do 50 tona, no njihov se broj smanjuje. Više pogledajte u prilogu Maje Brkljača