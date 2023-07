ZATVORITE PROZOR I ČUVAJTE NOVCE Policija vas može kazniti ako imate pretrpan gepek, bacate smeće kroz prozor automobila... Ovo su lude kazne koje prijete vozačima automobila

Možda je vani pakao, ali to ne znači da kad parkirate auto možete ostaviti otvorene prozore jer za to biste od policije mogli dobiti kaznu. To se nekidan dogodilo jednom Istrijanu, koji je situaciju opisao kao "montipajtonovsku" jer vani je bilo plus 32. Borko Brunović raspitao se smijete li voziti bez majice i u japankama i otkrio koliko je "Monthy Python" kazni policija ispisala ove godine.