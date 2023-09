SAVRŠENO I ZA KUPANJE Pomazilo nas bablje ljeto: I dalje sunčano i vruće uz temperature i do +32 stupnja

Stabilne prilike se nastavljaju kako se nad našim krajevima i središnjom Europom zadržava prostrana anticiklona. Ona se jako sporo premješta, kao uostalom i poremećaji nad Atlantikom, te nešto izraženiji u Jonskom moru. Ujutro i prijepodne većinom vedro. Na kopnu rijetko po kotlinama i uz obalu rijeka može biti kratkotrajne magle ili sumaglice. Puhat će većinom slab, tek u gorju umjeren sjeveroistočnjak, a duž obale umjerena i jaka bura, osobito pod Velebitom. Činit će se malo manje svježe na kopnu, a na moru ugodno, u zavjetrini toplo. Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj sunčano i vedro, a samo će lokalno oko gorja biti manjeg dnevnog razvoja oblaka. No, neće to mijenjati dojam o vremenu. Vjetar slab do tek ponegdje umjeren sjeveroistočni, a temperatura malo viša, oko 27-28 °C. Na istoku slično, pretežno sunčano, nešto umjerene naoblake uglavnom može biti oko Podravine, no ništa značajnije. Bit će opet vrlo toplo, a činit će se čak ponegdje i vruće. I u Dalmaciji pretežno sunčano, ali nad južnim dijelom će se pojavljivati nešto više oblaka, osobito na širme dubrovačkom području gdje postoji i šansa za kakav kraći lokalni pljusak. Bura će prolazno oslabjeti i okrenuti na umjeren maestral. Temperatura između 30 i 32 °C. Na sjevernom Jadranu obilje sunca i vedrine, ali će još biti i jake bure, osobito pod Velebitom i na otvorenome moru južnije od Istre. Temperatura između 28 i 30 °C, malo niža u gorju.