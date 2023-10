'U STILU NEKOG TINEJDŽERA' Posvađao se s Njemačkom, rugao Zelenskom pa dobio jezikovu juhu: Ukrajinski parlamentarac o Musku za Direkt: 'Glupa šala'

A to nije sve. Krenulo je Elona, pa se odlučio petljati i u migrantsku politiku Njemačke. Kritizira nevladine udruge iz Njemačke jer pomažu migrantima na Mediteranu. Ministarstvo vanjskih poslova poručilo mu je da je to spašavanje života, a on njima da ne vjeruje da se Nijemci slažu i da trebaju provesti anketu. Pravo je pitanje - petljali li se Elon previše tamo gdje mu nije mjesto