kanisteri kao posjetnice Pravosudnom policajcu zapalili BMW: 'Kolegi je stigla prijetnja - zapalit ću ti auto...'

U Karlovcu je u nedjelju planuo automobil pravosudnog policajca dok je on bio na smjeni u gradskom zatvoru. Radi se o mladom policajcu kojeg kolege hvale, a tragovi ukazuju da je požar podmetnut. Tekućina koja je curila iz motora otklanja sve sumnje, automobil pravosudnog policajca zapaljen je. Ostavio je podsjetnicu da je zapaljeno, bez ikakvog skrivanja..Na snimkama s nadzornih kamera, neslužbeno doznajemo, vide se dvije osobe koje u naumu uspijevaju tek iz drugog pokušaja. Tragove su pronašli i vatrogasci koji su sinoć stigli na teren. Na vjetrobranskom staklu zatečena su dva rastopljena kanistera.Sindikalni povjerenik pravosudnih policajaca u zatvoru u Karlovcu Željko Sot otkriva: "Pravosudni policajac je od jedne osobe primio prijetnje. Radi se o osobi sklonoj smjelim kaznenim djelima i zato sumnjamo na njega." Pitali smo kao je on formulirao prijetnje, a Sot odgovara: "Zapalit ću ti auto". Bilo je to prije dvije godine, zatvorenik je na slobodi od lani. Više o svemu pogledajte u prilogu Ane Mlinarić.