OGLASIO SE ZET Prometni kolaps u Zagrebu. Pokvarila se 2 tramvaja u isto vrijeme: 'Vozačica je rekla da ne zna što se zbiva'

Dijelu je Zagrepčana put do posla ili škole jutros trajao kud i kamo duže, i to zbog zastoja tramvaja od Mašićeve ulice do Kvatrića. Kako su nam potvrdili iz Zagrebačkog električnog tramvaja (ZET), do zastoja je došlo jer su se pokvarila dva tramvaja na istom mjestu. Kako doznajemo od čitatelja, nije riječ o novim tramvajima iz Njemačke. "Nećete vjerovati, ali dva tramvaja su se pokvarila u isto vrijeme, jedan iza drugoga oko 7:40. Još jedan stoji na Kvatriću i čeka dizalicu, ali ne smeta za promet koji se sada unormalio. Moguće je da su drugi tramvaji u zakašnjenju", objasnili su nam iz ZET-a.