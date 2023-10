MALO SE ZEZNUO? Prvo objavio krivo pa onda obrisao. Zna li Plenković što se danas obilježava?

Dan je Hrvatskog sabora, a premijer Plenković, poručili su iz SDP-a, pobrkao je što se danas obilježava. Na Twitteru je jutros napisao da se, uz sjećanje na prvog hrvatskog predsjednika Tuđmana obilježava odluka o pokretanju postupka razdruživanja s bivšom državom. No, to se zapravo obilježava 25. lipnja i nakon toga je tvit nestao. Premijer, odnosno onaj tko mu objavljuje na društvenim mrežama se ispravio i napisao da se danas obilježava povijesna odluka o raskidu svih državnopravnih veza Hrvatske sa SFRJ. Komentirao je to predsjednik Milanović.