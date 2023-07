PLIN ZA CENT Raspudić o plinskoj aferi i 'čerupanju HEP-a': 'Netko će završiti u zatvoru. Čak i s ovakvim DORH-om'

Većih afera je sigurno bilo opsegom zamračenog novca. Ovdje je stvar potpuno jasna. Imamo paradoksalnu situaciju. Ja nešto proizvedem, recimo ja sam INA, Vi ste HEP. Ja proizvedem, vama to prodam za 47 i onda to isto kupim za 13. Ja dobar 34 eura po toj jedinici. A imam isto što sam Vama dao. To je toliko bezobrazno i brutalno transparentno da je riječ o kriminalu', poručio je Raspudić u RTL Direktu