RTL DOSJE: Sitno brojimo do početka rukometne groznice! Evo što kažu građani, trener, igrači, ali i političari

Tri su dana do početka Europskog prvenstva u rukometu koje ćete, kao i do sada, gledati samo na RTL-u. Prvenstvo se igra u Njemačkoj, a naša reprezentacija prvu utakmicu, i to s nezgodnim Španjolcima, igra već u petak. Zaziva se povratak na postolje, a kako do njega?