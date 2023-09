EGZOTIČNO I UKUSNO RTL-ov Boris Mišević u Zagorju isprobao voće koje nikad niste jeli: 'Indijanska banana, neponovljivo!'

Ivan Šulog iz Donje Bistre uzgajivač je egzotičnog voća, a naš reporter Boris Mišević uživo je razgovarao s njim iz plantaže Indijanske banane. Ivan je otkrio otkud ime: 'To je jedina nona koja raste na sjevernoj polutci i jeli su je Indijanci'. Osim što ne izgleda kao banana, niti ima okus, ovo voće nutritivno je bogatije od mnogog drugog voća. Ivan kaže da ima više kalija od banane, vitamina C od bilo kojeg citrusa, a i prebogata je magnezijem. Stabla njegovih Indijanskih banana stara su 11 godina i još nisu dosegla punu rodnost, a veliko drvo daje od 20 pa do 50 kilograma plodova u najboljim godinama. Ivan otkriva da plantaže Indijanske banane postoje i na Sljemenu. Naš reporter pred kamerama je isprobao i ovo egzotično voće pa znalački ocijenio: 'Jede se kao kivi sa žličicom i stvarno je odlično!' Uzgajivač Ivan dodao je da je okus - neponovljiv. Više pogledajte u videu