SRPSKE TLAPNJE Ruđer Bošković ušao u ekskluzivni klub srpskih velikana: Ondje su i Aleksandar Veliki, Homer, Fidel Castro i Elon Musk. Sve smo ih pobrojali

Čuli ste već da od početka mjeseca osim s Franje Tuđmana u Zagrebu, letimo i s Ruđera Boškovića u Dubrovniku. No, možda niste čuli da sa sjajnim, novim imenom tamošnje zračne luke nimalo nisu sretni Srbi, jer je eto Bošković Srbin kojeg su Hrvati ukrali. Mnogi se naravno ljute,, zbog otimanja hrvatskog znanstvenika slale su se i diplomatske note,, no, naše istraživanje pokazalo je da za sve to zapravo nema razloga. Jer Bošković je zapravo ušao u ekskluzivni klub srpskih velikana u kojem su Aleksandar Veliki, Homer, osnivači Troje i Rima, Fidel Kastro i Elon Musk. Sve ih je pobrojala naša Darinka Trgo