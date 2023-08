kaže da su jači i moćniji SAD prvi, Rusija i dalje druga: Zašto se novim podacima o naoružanju hvali Vučić koji opet spominje Hrvatsku?

Amerika prva, Rusija druga. Kada su u pitanju najjače vojske svijeta, omjeri se čine isti još od vremena Hladnog rata. Pokazuju to i novi podaci portala Global Firepower. No, je li ruska vojska, gotovo godinu i pol nakon početka rata u Ukrajini, i dalje druga vojska svijeta? E to se uzima s rezervom. Kao i pozicija vojske Srbije kojom se odmah pohvalio predsjednik Vučić. Naravno, prije svega jer je vojska Srbije prema tom portalu 11 mjesta ispred Hrvatske. Ponovno je Vučić tako pričao o naoružavanju, a sve kako bi, eto, u okruženju članica NATO-a sačuvali vojnu neutralnost