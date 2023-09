'trusno područje' Seizmolog Kuk o razornom potresu u Maroku: 'Možemo ga usporediti s petrinjskim, ali ovaj je oslobodio 32 puta više energije'

Ima li kakve veze s katastrofom u Turskoj i Siriji u veljači? 'To je blisko područje, nisu direktno povezani, ali s obzirom na to da se radi o udaljenosti koje nisu toliko velike, valja promatrati to sve kao cjelinu. Možemo govoriti o nekoj povezanosti ova dva područja', smatra Kuk