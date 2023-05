10% GRADA FOR RENT Split je europski doprvak po broju apartmana! Ispred njega je grad za koji vjerojatno nikad niste čuli

10 posto Splita je for rent. 7000 soba, apartmana i kuća iznamljuje se turistima, a iz nekih je gradskih naselja odselilo pola stanovnika. To kažu podaci splitskog ekonomskog fakulteta, a podaci Airbnb-a kažu da vlasnici apartmana godišnje mogu zaraditi 14 000 eura. Da se događa apartmanizacija svi već odavno znamo- ali sada znamo i da u Europi ima samo jedan grad u kojem se iznajmljuje više apartmana po broju stanovnika nego u Splitu. To je Batumi u Gruziji