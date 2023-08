'šaptač morskim psima' andrej gajić Što ako sretnete morskog psa? Stručnjak za Direkt objasnio kako spasiti živu glavu: 'Ne udarajte rukama po vodi...'

Sigurno ste već čuli da je srpanj bio najtopliji mjesec ikad u povijesti mjerenja: a sada znanstvenike brine i to što je more toplo kao juhica. Ocean kuha, pišu brojni mediji nakon što je kod Floride, u moru izmjereno nevjerojatnih 43 stupnja. Koralji koji su prije tjedan dana bili živi i zdravi sada umiru. A znanstvenici to uspoređuju s umiranjem prašume. A toplo more jako nepovoljno utječe na morske pse koji mijenjaju ponašanje, prehranu, razmnožavanje, a o tome je u Direktu govorio čovjek koji je život posvetio morskim psima. On je nagrađivani istraživač National Geographica, morski biolog, autor, ronioc, a neki kažu i šaptač morskim psima, Andrej Gajić.