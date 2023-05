Zaboravite košnju Što je No Mow May, zašto ovog svibnja ne trebate kositi, i kakve to veze ima s pčelama?

Ovaj mjesec zaboravite kosilicu, nemojte kositi travu - i tako ćete učiniti dobro divljem cvijeću, pčelama ali i brojnim drugim insektima. Počeo je No Mow May odnosno svibanj bez košnje.Tu je kampanju pokrenula organizacija za zaštitu prirode Plantlife, jer misle da su prednosti ne košenja ogromne