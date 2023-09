MOLE ZA POMOĆ Strašni prizori iz Maroka: ljudi i dalje pod ruševinama. Sve su manje zalihe hrane i vode, a broj smrti sve viši

Dva dana nakon najsmrtonosnijeg potresa u posljednjih šest desetljeća spašavatelji u Maroku još uvijek pod ruševinama tragaju za preživjelima. Pod ruševinama je do sada stradalo dvije i pol tisuće ljudi. Ceste su zakrčene, a do nekih je udaljenih područja teško dopremiti strojeve, pa se na nekim mjestima rukama i lopatama traga se za preživjelima. Nedostaje hrane, sve je manje vode, nema ni lijekova, a trgovine su ili oštećene ili zatvorene. Na nogama je vojska, do nekih se pokušava doći i helikopterima, a pomažu i psi. Strašne prizore iz Maroka pogledajte u prilogu reporterke RTL-a Danas, Ide Hamer