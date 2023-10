DOBRO SE OBUCITE Sunčan, ali prohladan dan: Ujutro ponegdje moguća i nula, pred kraj tjedna trebat će i kišobrani

Ujutro bez većih promjena - bit će sunčano, ponegdje u unutrašnjosti s maglom, i hladno. Najniža temperatura između nula i samo 3 stupnja, a na Jadranu od 8 do 14 uz slabu buru. U drugom dijelu dana prevladavat će sunčano, a zagrijat ćemo se na 12 do najviše 16 stupnjeva. Prema kraju dana u najzapadnijem dijelu pristizat će sve više oblaka, a na istoku zemlje ostat će pretežno sunčano do kraja dana. I na istoku najviša temperatura između 13 i 16 stupnjeva uz slab sjeverozapadni vjetar. Sunčan dan bit će i na jugu, a temperatura u blagom porastu, najviše do 22. Krajem dana zapuhat će slabo jugo. Više oblaka bit će na sjevernom dijelu i to kasnije poslijepodne, a navečer i u noći na četvrtak u Istri i gorju može pasti i malo kiše. I ovdje će okrenuti na jugo, sutra još slabo.