NAŠLI I PIŠTOLJ Sve bolje od boljeg. Pronašli stabljike marihuane u stanu čovjeka koji je izveo cirkus tijekom privođenja

Zagrebačka je policija ranije tijekom dana privela muškarca u centru Zagreba koji je prije tri dana s pištoljem upao u stan žene i sjeo na kauč nakon čega je ona u strahu pobjegla. No, tu drami nije bio kraj jer je policajce u stanu dočekalo još jedno iznenađenje. Kasnijom su pretragom pronašli veće količine stabljika marihuane, javlja PU Zagrebačka. Podsjetimo, danas smo prvi objavili snimku nevjerojatnog privođenja na uglu Deželićeve i Medulićeveu lice. Muškarca su iz ulaza morala doslovno izvlačiti dvojica policajaca dok je on vikao "evo me, narode" i dobacivao pogrdne izraze. Cijelo vrijeme se smijao, čak i kada su ga uspjeli ukrcati u policijski kombi.