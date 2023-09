nenamjerna pogreška Svi zbunjeni zbog krive table. Gudovac greškom postao Gudovec: 'Mislili smo da ćemo morati po nove dokumente'

Na ulazu, odnosno izlazu iz naselja, postavljena ploča s pogrešnim nazivom. Gudovac je tako greškom postao Gudovec . To je iznenadilo stanovnike naselja u sastavu Grada Bjelovara, ali to nije usamljeni slučaj. "Do sada je bio Gudovac, a sada su nam stavili Gudovec. Ne znam koji je pravi naziv. Dokumenti su nam Gudovac. Vidjet ćemo! Uvijek je bio Gudovac", kazala nam je Marica Jambrušić iz Gudovca. Iz Hrvatskih cesta priznaju grešku. "Isti su odmah skinuti te je isti dan u popodnevnim satima postavljen novi znak s ispravnim nazivom Gudovac. Riječ je isključivo o nenamjernoj pogrešci izvođača radova koja je ispravljena istog dana",priopćile su Hrvatske ceste