AFERA 'SAVJETNIK' Tko je Marin Vlahović koji je srušio Filipovića i Lovrinčevića? Bivši MMA borac i svjetski rekorder u dizanju utega

Ex savjetnik ex ministra šurovao je s Mostom i reketario lokalne televizije. A to smo saznali jer ga je snimio nekadašnji danas nezavisni novinar za kojeg Hrvatsko novinarsko društvo kaže da uopće nije novinar. Tko je tko u aferi pola pola. Više pogledajte u videu Petre Mlačić