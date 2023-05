Tomašević: 'Ravnateljica KB-a Sveti Duh ima moju podršku. Zašto ne bi imala?'

Gradonačelnik Grada Zagreba Tomislav Tomašević rekao je kako ravnateljica KB-a "Sveti Duh" Ana-Maria Šimundić ima njegovu podršku jer utvrđuje odgovornost u slučaju postupanja s tijelima umrlih pacijenata u Zavodu za patologiju kao što je i obećala, a odgovorni su sankcionirani. Dodao je i da nije vidio nalaz inspekcije jer on još nije gotov tako da ga nije mogao ni vidjeti. "Ono što je Uprava bolnice rekla i gradska vlast jest da je ono što je bilo neprihvatljivo ako se dogodilo i ako se događa. Pravilnik je jasan o postupanju s umrlima jasno utvrđuje koja je procedura. Koristi se 12 rashladnih uređaja, ako slučajno taj dan ima više umrlih i to nije dovoljno - moraju se staviti na kolica, umotani u plahte. Nije dopušteno niti za to ima ikakve potrebe niti smisla da se stavlja na pod. Što se tiče same snimke, predana je kaznena prijava, policija istražuje je li došlo do namještanja, koliko je stara snimka. To je ono što je ključno", rekao je Tomašević.