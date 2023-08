SUDBINA BIVŠEG PREDSJEDNIKA Trump pokušao poništiti rezultate izbora? Bez obzira na to, izjednačen s Bidenom. Vraća li se u Bijelu kuću ili ide u zatvor?

Donald Trump suočen je s najtežom optužnicom do sada - da je pokušao poništiti rezultate izbora 2020., ali i da su njegove laži o izbornoj prevari dovele do neviđenog upada u zgradu Kongresa. Bez obzira na to što mu je ovo treća kaznena prijava u četiri mjeseca, Trump i dalje uvjerljivo vodi među republikanskim predsjedničkim kandidatima, a po anketama je s Bidenom već sada gotovo izjednačen. Vraća li se Trump u Bijelu kuću ili ide u zatvor