'PJEŠAČKE BARE' U BiH je kazna 15 eura, u Britaniji 115, a u Norveškoj 340. Trebamo li i mi uvesti kazne za vozače koji pješake zaliju vodom?

Vani pada kiša, vi šećete ulicom, automobil prođe kroz lokvu i zalije vas vodom od glave do pete. I onda vozač za to dobije kaznu od 336 eura. I više nikada nikoga ne zalije vodom nego vozi sporije. Tako je to u civiliziranoj Norveškoj, naravno ne i u Hrvatskoj gdje vas stalno netko zalijeva i nikom ništa. Trebamo li i mi uvesti kazne - Rikardo Stojkovski