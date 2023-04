UKLJUČILA SE I SOA U dva dana u Osijeku zapaljen auto sutkinji i napadnut sudac. Je li u pitanju mafijaška osveta?

Je li to osveta mafije? Eto to se pita cijela Hrvatska nakon što je na uskrsno jutro zapaljen BMW osječke sutkinje. I to sutkinje koja je samo u zadnjih godinu dana donijela mnoge zvučne presude - Franji Vargi i Zdravku Mamiću pa čepinskom klanu i ekipi koja je zapalila vikendicu bivšeg državnog odvjetnika. A drugo što se mnogi pitaju je: Gdje je reakcija? Što se poduzima? Ne bi li se u normalnoj državi cijeli sustav trebao dići na noge? Inače, danas se dogodio novi napad na jednog osječkog suca. Borko Brunović