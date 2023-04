krenula sezona U Hrvatskoj odmara 115.000 gostiju, a Staničić otkriva hoće li poskupljenja otjerati turiste

U RTL Danas uživo smo razgovarali s Kristjanom Staničićem, direktorom Hrvatske turističke zajednice, koji kaže da je Uskrs ispunio turistička očekivanja, u Hrvatskoj odmara 115.000 turista, od kojih je 105.000 stranaca. 'To se poklapa s našim predviđanjima da ćemo ove godine doseći oko 550.000 noćenja i da ćemo ostvariti rezultat kao i rekordne 2019. godine', rekao je Staničić. Ove su godine poskupjeli hoteli i kampovi, cijene su veće i za 30 posto, a Staničić kaže da su one rasle i kod naših konkurenata na Mediteranu te, dok god postoji potražnja, da nema straha od otkazivanja rezervacija. Najave za cijelu sezonu su odlične, a na pitanje hoće li domaći turist imati gdje ljetovati uz sve skuplji Jadran, on kaže: 'Postoji raspon cijena, vjerujem da si svatko može priuštiti dio godišnjeg odmora i na moru i na kontinentu'. Više o svemu pogledajte u videu.