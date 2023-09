sunčano i vruće U novi tjedan ulazimo s pravim ljetnim vremenom: No, uskoro stiže osvježenje nakon kojeg će se malo lakše disati

Prva dekada rujna prošla je u znaku ljetnog vremena, a većih promjena neće biti ni početkom novog tjedna. Utjecaj anticiklone popustit će tek u srijedu pa ćemo do tada uživati u suncu i vedrini neba, a temperatura u cijeloj zemlji ostaje oko vrućih 30 stupnjeva. A da je ljeto u smiraju vidimo po noćima koje su ugodne, osobito u unutrašnjosti. Minimalna temperatura na kopnu od 9 do 15 stupnjeva, a uz obalu većinom iznad 20. Od jutra će biti pretežito sunčano, tek je mjestimice u kopnenim krajevima moguća magla, osobito po kotlinama i uz rijeke. Puhat će slaba i umjerena, podno Velebita i pojačana bura, a sredinom dana vjetar s mora. Poslijepodne u središnjim i sjeverozapadnim predjelima pretežno sunčano, uglavnom i vedro. Vjetar će izostati, a temperatura će se kretati od 29 do 31 stupnja pa ćemo i u novi tjedan ući pravim ljetnim vremenom. Slično i na istoku zemlje - sunčano, vedro i vruće. Temperatura će ovdje biti do najviše 32 stupnja, a vjetar tek mjestimice slab. U Dalmaciji vedro, tek ponegdje će biti visoke naoblake koja ne remeti dojam vedrine. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, navečer burin A temperatura bez veće promjene u odnosu na jučer. Na sjevernom Jadranu sunčano i vedro, a u gorju će povremeno biti nešto visokih oblaka. Puhat će slab do umjeren vjetar s mora, podno Velebita bura. Temperatura u gorju od 25 do 29, a na moru i do 31 stupanj.