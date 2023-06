NI BOGU BESPLATNO Ulaz u svetu Stošiju u Zadru 3 eura, ali samo za strance: 'Neslužbeno, neće se naplaćivati za vrijeme mise'

Tako se ulaznica u zadarskoj Katedrali svete Stošije od jučerašnjeg Tijelova gostima naplaćuje 3 eura. Za hrvatske građane ulaz je slobodan, kao i za djecu. No ulaz se naplaćuje odavno i u šibensku katedralu i to pet eura, dok se u splitsku naplaćuje, ovisno o kategoriji do 15 eura