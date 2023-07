staž BEZ rada Umirovljenici predlažu: 'Dajte studentima da im se broji staž dok studiraju!' Neke zemlje to već imaju, ali...

Godine redovnog studiranja u radni staž - ne čini se loše, neke europske zemlje već to primjenjuju, a kako sve više Hrvata završava fakultete, nova je to inicijativa platforme Umirovljenici zajedno. Iz Ministarstva nisu oduševljeni jer nam je stanje u mirovinskom sustavu ionako žalosno, ali prijedlog ima temelja. U Poljskoj se, recimo, pet godina studiranja vrednuje kao osam godina radnog staža, a kod nas one s diplomom država na kraju kažnjava manjom mirovinom. Detalje ima Borko Brunović.