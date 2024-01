ZNANSTVENICI ZA DIREKT Umrli su i smrznuti čekaju da ih znanost oživi: 'Imamo i djevojčicu od 2 godine. Glava bi im mogla biti na robotu'

Zamrzavanje ljudi - možda se kao ja iz djetinjstva sjećate priče da Walt Disney uopće nije umro, nego je živ zamrznut. I tako će čekati da otkriju lijek protiv bolesti koju ima. E, pa danas se takve stvari doslovno događaju u američkoj Arizoni. Naime, 224-ero ljudi, starih od samo 2 godine do 102 svoje su tijelo ili glavu dali krioprezervirati. Za 200 tisuća dolara njihovo se tijelo drži u tekućem dušiku u nadi da će ih se jednom moći ponovno oživjeti. Dakle, ako ste gledali Futuramu, gdje se pojavljuju očuvane glave Richarda Nixona, Abea Lincolna i mnogih drugih u staklenci - e to je točno to. Direktova reporterka Darinka Trgo mjesecima je pokušavala i konačno dobila razgovor s kompanijom koja zamrzava ljude. Više pogledajte u prilogu