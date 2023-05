kostajnica kao venecija Una raste iz sata u sat. Ne pomažu više ni zečji nasipi ni betonske barijere: Pitku vodu dijeli Crveni križ

Uspijevamo se probiti do ljudi. Do djela njih uspijevamo u gumenim čizmama, do ostatka idemo u čamcu. Sada nema druge opcije jer je vodostaj u konstantnom porastu, kaže nam Maja Bem, predsjednica Crvenog križa Hrvatske Kostajnice