'PRAVI PROFESIONALAC' Upoznajte Keka, pseću zvijezdu RTL-ove božićne kampanje! 'Prije bogate glumačke karijere bio je potražni pas'

Labrador Keko sudjelovao je u RTL-ovoj božićnoj kampanji. Na setu mu je bilo ugodno, svi su ga mazili, a on je snimanje odradio kao profesionalac. Jer on to i jest!