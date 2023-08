U ATENI VIDEO Ekipa RTL-a napadnuta u blizini stadiona AEK-a

Reporterka RTL-a Danas Ana Mlinarić i snimatelj Andrej Polak napadnuti su u blizini stadiona grčkog nogometnog kluba AEK u Ateni i spriječeni u javljanju uživo. U blizini stadiona okupili su se brojni navijači koji su odavali počast 29-godišnjem Grku ubijenom u sinoćnjim neredima između Dinamovih i AEK-ovim navijača. Vrlo brzo su im dali do znanja da ondje nisu dobrodošli. Počeli su im dobacivati da na tom mjestu ne mogu snimati. Kada su se pomakli, počeli su im govoriti da su fašisti i u glas dobacivati da se maknu. RTL-ova ekipa je na prvo negodovanje krenula u suprotnom pravcu, no okupljeni navijači su krenuli za njima. Reporterka Ana Mlinarić ih je pitala može li samo odraditi svoj posao i pokušala objasniti da se u ovim trenucima treba uživo javiti u emisiju. Na to su joj navijači počeli govoriti da je zbog sinoćnjih nereda nastao ogroman problem i počeli ih ispitivati dolaze li iz Njemačke ili Hrvatske. Kad su se odlučili maknuti, počelo je naguravanje, a u pozadini se čuju glasni povici. Našoj se ekipi učinilo da im žele oduzeti opremu, no sve je to spriječila druga skupina mirnijih navijača. Na kraju su se udaljili te su se s drugog mjesta uspjeli uključiti u RTL Danas.