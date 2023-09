MINISTAR O IMOVINSKOJ KARTICI VIDEO Grlić-Radman: 'Napravio sam tehnički propust, žao mi je. Griješiti je ljudski, spreman sam platiti kaznu'

Ministar vanjskih poslova Gordan-Grlić Radman stao je pred medije nakon što se našao pod povećalom Povjerenstva za sukob interesa zbog svoje imovinske kartice. Naime, Povjerenstvo je otvorilo predmet protiv njega te istražuju je li svake godine od obiteljske tvrtke primao dividendu od dva milijuna eura što nije prijavio u imovinskoj kartici. Riječ je o tvrtki AGRO-PROTEINKA u kojoj ministar ima 20 posto dionica, a koja posluje s Ministarstvom poljoprivrede i to Povjerenstvo dodatno istražuje. "Ovdje smo zbog teme popunjavanja imovinske kartice dužnosnika koja je obveza po Zakonu o sprječavanju sukoba interesa", započeo je ministar. "Kad sam postao ministar, upravljačka prava Agroproteinke sam prenio na odvjetničko društvo. Mislim da je to bilo 18.8., i tada sam objavio i svoju imovinsku karticu i naravno da je sve vidljivo u njoj", kaže. Dodao je da s upravljačkim dijelom poslovanja te tvrtke, odlučivanjem ili utjecajem nema nikakve veze, osim što je suvlasnik. A da je vlasnički udio dobio kao obiteljsko nasljedstvo. "Propust upisa godišnjih dividendi u imovinskoj kartici je tehnički propust i moja pogreška zbog koje mi je vrlo žao", poručio je. "Danas sam otišao do Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, obavio sam s njima razgovor, a moj odvjetnik je pripremio dopis koji sam potpisao kako bih pokazao spremnost da sve ono što se dogodilo, što u imovinskoj kartici nije navedeno, što nije deklarirano i što je propust, da sam spreman i platiti kaznu zbog te moje tehničke pogreške ažuriranja imovinske kartice", poručio je.