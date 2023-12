IZLAZE PRED SUCE VIDEO Uz sirene i rešetke: Nova skupina Boysa stigla na ispitivanje. Atenom se orilo: 'Plenkoviću, vadi nas van'

Nova skupina pripadnika Bad Blue Boysa raspoređena u dva autobusa stigla je jutros na sud u Ateni. Kako javlja naša reporterka Ana Mlinarić s lica mjesta, pred sucima će odgovarati na pitanja o novim okolnostima istrage vezane uz DNK analizu i otiske prstiju. Prilikom dolaska na sud Boysi su vikali "Za dom spremni". Podsjetimo, nakon 118 dana pritvora po grčkim zatvorima od ponedjeljka su krenula ispitivanja hrvatskih navijača koji su sudjelovali u neredima u kolovozu u Ateni. Ispitivanja su zakazana još i za sutra. Odvjetnici pritvorenih Boysa smatraju da odluka o njihovom eventualnom puštanju neće biti donesena ovaj tjedan. Na teret in se stavlja 11 djela od kojih je najteže ubojstvo 29-godišnjeg AEK-ovog navijača Michalisa Katsourisa koje nisu uspjeli povezati ni s jednim Hrvatom. Sumnja je nakon više od tri mjeseca pala na AEK-ova navijača čiji je DNK pronađen na nožu koji je presudio mladom Grku. Za svih 102 uhićenih navijača podneseni su zahtjevi za ukidanjem istražnog zatvora, no o svakom će se odlučivati pojedinačno. "Neki spekuliraju da bi to moglo biti oko Božića, ali grčki odvjetnik, koji brani većinu Hrvata, nije želio ulaziti u procjene koliko bi to moglo trajati", izvijestila je ranije RTL-ova reporterka.