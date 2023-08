A CIJENE ENERGENATA PADAJU Voće skuplje 135, pašteta 111 posto. Zašto cijene hrane i dalje lete u nebo? 'Očito netko bere ekstra zaradu...'

Artikli koji su najviše poskupjeli posljednjih mjeseci u Hrvatskoj su zubna pasta i to 230 posto, voće za 135 posto, a pašteta 111 posto. Navedeni su na internetskoj stranici "Kretanje cijena" čija je svrha ukrotiti inflaciju, no to se nije dogodilo. Pa iako cijene energenata padaju, cijene hrane u Hrvatskoj i dalje snažno rastu. Trgovci lopticu prebacuju na proizvođače, a država može samo promatrati. "Mjere koje je Vlada imala, fiskalne mjere za ublažavanje prvenstveno rasta cijena energenata koji smanjuju troškove proizvođačima i trgovačkim lancima imale su takvu svrhu. Možda ste zamijetili cijene energenata već nekoliko mjeseci na godišnoj razini znatno padaju i to se mora i treba prelijevati na konačne cijene", ističe posebni premijerov savjetnik za ekonomiju Zvonimir Savić. Predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimir Sever ističe da je to nešto gdje očito neko ubire ekstra profit i gdje pohlepa dolazi maksimalno do izražaja. "Mnogi tu čak i ne love u mutnome radi toga što oni dižu cijene dok je to netko spreman platiti", objašnjava. "Onda bi barem javne vlasti trebale kroz inspektorat na jednoj strani kad je riječ o poreznoj inspekciji ili državni inspektorat na drugoj strani, drastično udariti kontrolama", zaključuje Sever.