RASTU OTKUCAJI Za vrijeme prvenstva veći broj srčanih aritmija, infarkta, ali i smrti: 'Više se pojede, više se puši'

Samo polako i smireno. Savjet je to i svima ostalima jer su infarkti, aritmije i ostali problemi sa srcem puno učestaliji kad igra Hrvatska. I to više kod vas žena, nego muškaraca - pokazalo je to hrvatsko istraživanje za vrijeme Svjetskog prvenstva u Rusiji. Kako večeras paziti na srce u priči Leone Šiljeg.