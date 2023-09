NOVE IZMJENE ZAKONA Žrtve obiteljskog nasilja progovorile za Danas: 'Zadnjim udahom sam mu gurnula dva prsta u oči. Da nisam, ubio bi me'

Manje ubojstava žena - upravo bi to mogao biti rezultat novih izmjena zakona. Femicid postaje kazneno djelo, nasilnik koji prekrši mjere opreza ide u istražni zatvor. I to je samo dio najvažnijih odluka Vlade za žrtve nasilja do sada.