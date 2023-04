Bit će pretežno vedro, a na sjeveru umjerena naoblaka. Istok i Dalmaciju će grijati sunce

Iako je proljeće krenulo iznadprosječnom toplinom, nemojte još jakne spremati preduboko u ormare. No, još ćemo do vikenda biti pod utjecajem prostranog grebena anticiklone u kojem nam stiže po visini sve topliji zrak. Bit će to danas i sutra idealno vrijeme za boravak na otvorenome, tek alergičari moraju računati na visoku koncentraciju peluda drveća.

SRIJEDA

Ujutro i prijepodne pretežno vedro, a tek će u zapadnoj polovici zemlje, osobito na krajnjem sjeveru prolazno biti nešto umjerene naoblake. No, ništa značajnije. Ipak, u ranim jutarnjim satima moguća je ponegdje kratkotrajna magla, prije svega po kotlinama Istre, Like i Zagore. Vjetar uglavnom slab, a uz obalu samo ponegdje slaba do umjerena bura i tramontana.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj pretežno sunčano, čak mjestimice i vedro. Zapuhat će ponegdje do umjeren južni vjetar, ali će temperatura biti još viša od jučerašnje, uglavnom iznad 20 °C, lokalno čak do 22 °C.

Na istoku pretežno sunčano, malo oblaka samo oko slavonskog gorja i Posavine. Mirno, a bit će i razmjerno toplo, između 19 i 21 °C.

U Dalmaciji obilje sunca, na nebu uglavnom samo visoki prozirni oblaci. Puhat će slab do ponegdje na otvorenome i otocima umjeren maestral. I ovdje toplije, bit će između 18 i 20 °C, u zaleđu čak do 22 °C.

Na sjevernom Jadranu i okolnom gorju pretežno sunčano, ugodno toplo, a osjetno će zatopliti baš u Gorskom kotaru i Lici uz slab jugozapadni vjetar.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

Idućih dana na kopnu sunčanije i još toplije vrijeme po južini, koja će izraženija biti krajem tjedna. Tako će vikend obilježiti promjenjivije prilike, povremena kiša i pljuskovi, češći u nedjelju, a izgledno je da će osjetno osvježiti početkom idućeg tjedna. Bit će to vrijednosti malo niže od uobičajenih za doba godine, no dojam hladnoće će značajno pojačavati sjeverac.

IDUĆIH DANA NA MORU

Na Jadranu do subote pretežno sunčano i toplo, a tada će se oblaci s jugom početi skupljati oko Istre i Kvarnera uz mogućnost za kišu, a onda jače naoblačenje slijedi duž ostatka obale s pljuskovima i neverama. Nakon jakog juga, slijedi bura i niže temperature.