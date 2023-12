Čeka nas još jedan oblačan dan s malo sunca, ali i dalje iznadprosječno topao!

Jutro i prijepodne promjenljivo oblačno. U gorju, unutrašnjosti Dalmacije, na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana bit će više oblaka iz kojih će mjestimice padati kiša. Puhat će slab do umjeren jugozapadnjak, u središnjim i gorskim predjelima povremeno s jakim udarima. Na kopnu od 1 do 6, uz obalu između 8 i 11 stupnjeva. Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, u Zagorju s jakim udarima. I dalje toplije od uobičajenog oko 14 stupnjeva.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu očekuju se dulja sunčana razdoblja dok nešto više oblaka može biti u Posavini. Puhat će uglavnom slab do umjeren jugozapadni vjetar, a temperatura na suncu do 13 ili 14 stupnjeva.

Dalmacija raznolika na sjevernom dijelu i u zaleđu oblačnije, a ponegdje može padati slaba kiša. Južnije djelomice sunčano. Vjetar uglavnom slab, temperatura stupanj dva niža od današnje.

Sjeverni Jadran i gorje pretežno oblačni, povremeno sa slabom kišom. Puhat će umjeren jugozapadnjak koji u gorju može imati i jake udare. Oko 13 stupnjeva, u Lici i Gorskom kotaru tek koji stupanj niže.

KOPNO

Vikend pred Novu godinu promjenljiv, povremeno s više oblaka, ali uglavnom suh. Tek nešto oborina bit će u gorskim predjelima. Tako će biti i za doček, u kasnim noćnim satima kiša je moguća i ponegdje na zapadu, od jutra i drugdje. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, samo u ponedjeljak kratkotrajan sjeverac s kojim će se temperatura sniziti nekoliko stupnjeva. Inače i dalje iznadprosječno toplo do 13 ili 14 stupnjeva.

MORE

Na Jadranu će kiša u subotu padati prije svega na sjevernom dijelu, a na Silvestrovo će povremeno kišiti duž obale. Sve u svemu, ne baš idealni uvjeti za doček na otvorenom, pogotovo jer će tijekom nedjelje jugo jačati. Prvi dani u novoj godini slični kiša i vrijeme po južini. No ostaje iznadprosječno toplo s temperaturom do 15 stupnjeva.