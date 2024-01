Čeka nas još jedna oblačna i promjenjiva nedjelja, početkom tjedna moguć snijeg

Prijepodne na moru promjenjivo oblačno, lokalno uz malo kiše. Na kopnu djelomice, mjestimice čak i pretežno sunčano, dok će u Lici i Gorskom kotaru biti oblačnije. Puhat će slab do umjeren, a u gorju i jak jugozapadnjak. Na Jadranu većinom umjereno jugo, na sjevernom dijelu i jugozapadnjak.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku. Uz slab do umjeren, u gorju i jak jugozapadnjak očekuje nas porast temperature. Najviša dnevna između 7 i 9 °C.U Slavoniji, Baranji i Srijemu slično, djelomice sunčano, ponegdje promjenjiva naoblaka. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, a temperatura do 5 ili 6 °C.

U Dalmaciji promjenjivo, u zaleđu i pretežno oblačno, mjestimice uz malo kiše. Puhat će umjereno, lokalno na udare i jako jugo. Dakle ovdje oblačnije, ali i toplije nego proteklih dana s temperaturom između 9 i 13 °C. Na sjevernom Jadranu, u Lici i Gorskom kotaru umjereno do pretežno oblačno. Povremeno može pasti malo kiše. U drugom dijelu dana još umjeren jugozapadnjak i južni vjetar, ponegdje s jakim udarima, navečer u jačanju. U gorju do 6 ili 7 °C, duž obale između 9 i 12 stupnjeva.

KOPNO

U ponedjeljak oblačno, povremeno s kišom, navečer u noći ponegdje sa susnježicom i snijegom. U utorak djelomice sunčano i uglavnom suho, ali takvo stanje neće se dugo zadržati jer će već u srijedu kišiti, prvo u gorju, a potom i u ostatku unutrašnjosti. Zapuhat će umjeren jugozapadnjak s kojim će i temperatura postupno rasti do 11 °C u četvrtak. Svakako iznadprosječno toplo za ovo doba godine i barem nakratko će prekinuti ovaj hladni val. U petak sjeverac s kojim će ponovno zahladnjeti, a može zalepršati i snijeg.

MORE

Na Jadranu će utorak biti jedini uglavnom suh dan dok će ostatak radnog tjedna biti kišovit. U ponedjeljak, četvrtak i petak oborine praćene grmljavinom, krajem radnog tjedna i obilne. Puhat će umjereno jugo, u utorak prolazno bura, zatim umjeren i jak jugozapadnjak, potom opet bura. Temperatura i ovdje u porastu... u četvrtak do, za ovo doba godine iznadprosječno visokih, 15 °C.