Čeka nas oblačan i kišovit završetak tjedna, moguće su bujične i urbane poplave

Danas stvaranje ciklone iznad sjevernog Jadrana te njeno premještanje uz pripadajuće frontalne poremećaje preko naših krajeva.

Oblačan i kišovit prvi dio dana. Nešto manje oborine na istoku i prema jugu, dok će na zapadu biti ponegdje obilne količine, posebice na širem riječkom području i u gorskom kotaru.

Lokalno se očekuje novih 100 litara kiše po metru kvadratnom, a znači to moguće bujične i urbane poplave. Uz to i prilično vjetrovito. Jak i olujan južni i jugozapadni vjetar, ponegdje u gorju i na sjevernom dijelu s orkanskim udarima.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj postupno smirivanje, ali još u početku će biti kiše pa i kojeg grmljavinskog pljuska. Još uvijek ugodno, 19-20 °C, ali uz okretanje vjetra na prolazno pojačan sjeverozapadni, prema kraju dana, osjetno svježije.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu prolazno oblačnije uz povremenu kišu, moguće pljuskove i grmljavinu, ali još razmjerno toplo. No, južina slabi, okreće prolazno na sjeverozapadnjak, a razvedravanje i prestanak oborina kreću tek kasnije navečer.

U Dalmaciji sve više sunčanih razdoblja, tek rijetko koji zaostali pljusak, uglavnom u zaobalju. Jugo i oštro slabe, okreću na jugozapadnjak i zapadnjak, a ostaje ugodno toplo uz 22-23 °C, lokalno i 24 °C.

Na sjevernom Jadranu smanjenje naoblake, a uglavnom još u riječkom zaleđu te u gorju može pasti malo kiše. I vjetar slabi, a temperatura oko ugodnih 20 °C.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

Na kopnu jedno kraće sunčanije i uglavnom suho razdoblje, tek u subotu oko gorja, vrlo rijetko i na sjeveru uz koju kap kiše. Novi, ali kraći kišni val, nakon izražene južine, očekuje se u utorak. Ostaje iznadprosječno toplo, tek za vikend uz malo svježija jutra.

IDUĆIH DANA NA MORU

Na Jadranu djelomice sunčano, osim tog tmurnog, nestabilnog i kišovitog utorka. No, i dalje je to vrijeme po južini, izraženijoj početkom tjedna, a to znači više oblaka na Kvarneru i u Primorju, svakodnevno tamo uz barem malo kiše.